Forças israelenses bombardeiam subúrbios da Cidade de Gaza

Moradores de Sheikh Radwan, um dos maiores bairros da Cidade de Gaza, disseram que o território esteve sob bombardeio de tanques e ataques aéreos israelenses durante todo o sábado (30) e o domingo, forçando as famílias a buscarem abrigo nas partes ocidentais da cidade.

Os militares israelenses aumentaram gradualmente suas operações em torno da Cidade de Gaza nas últimas três semanas e, na sexta-feira (29), encerraram as pausas temporárias na área que permitiam a entrega de ajuda, designando-a como uma "zona de combate perigosa".

"Eles estão se arrastando para o coração da cidade, onde centenas de milhares de pessoas estão abrigadas, do leste, do norte e do sul, enquanto bombardeiam essas áreas do ar e do solo para assustar as pessoas e fazê-las sair", disse Rezik Salah, pai de dois filhos, de Sheikh Radwan.

Uma autoridade israelense disse que o gabinete de segurança de Netanyahu se reúne neste domingo para discutir os próximos estágios dos ataques para tomar a Cidade de Gaza, que ele descreveu como o último bastião do Hamas.

Não se espera que uma ofensiva em grande escala comece antes de semanas. Israel diz que quer a saída da população civil antes de deslocar mais forças terrestres para o local.

No sábado, a chefe da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, disse que uma evacuação da cidade provocará um deslocamento maciço da população que nenhuma outra área da Faixa de Gaza está equipada para absorver após meses de devastação causada pelos bombardeiros israelenses e em meio à grave escassez de alimentos, abrigo e suprimentos médicos.