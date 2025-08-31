Hoje é Dia: prevenção ao suicídio e doação de órgãos são os destaques

As duas mobilizações mais importantes de setembro começam no dia 1º do mês. A primeira é o Setembro Amarelo, que tem como objetivo promover o debate sobre a prevenção ao suicídio. Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já abordaram a campanha sob diversos ângulos, como os cuidados com a saúde mental, o combate ao preconceito e as formas de apoio às pessoas que apresentam sintomas que podem levá-las a tirar a própria vida. A Agência Brasil publicou várias matérias sobre a temática, que podem ser conferidas aqui. A Rádio Nacional também publicou uma série especial, em 2024. A campanha também ganhou destaque na Agência Gov, em 2023, e nos jornais Repórter Brasil (em 2022) e Repórter Brasil Tarde (2023), da TV Brasil.

No dia 1º também tem início o Setembro Verde, campanha de incentivo à doação de órgãos. Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, 78 mil brasileiros estão na fila de espera de um transplante. A Agência Brasil falou sobre o tema de forma abrangente no ano passado, em reportagem explicando como a pessoa pode se tornar uma doadora. Esta também foi a abordagem do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em edição de 2018. A Radioagência Nacional destacou que o Brasil é o primeiro país do mundo em número de transplantes de órgãos feitos pelo sistema público de saúde. E a importância do doador comunicar seu desejo à família foi destacada em reportagens do jornal Brasil em Dia, do Canal Gov, e do Repórter Brasil, da TV Brasil, ambas exibidas em 2021.