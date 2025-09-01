Assine UOL
Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum

O técnico Aleksandar Petrovic, que retornou ao comando da seleção há um ano e quatro meses, considerou crucial para a conquista do título o poder defensivo da equipe ao longo do torneio.  

"Eu sempre disse ao time que o ataque pode vencer um único jogo, mas para ganhar o título, você tem que defender. Estou muito feliz porque fizemos isso, conseguimos mudar nossa mentalidade", elogiou o treinador.

O próximo compromisso da seleção será o torneio classificatório (eliminatórias) para a Copa do Mundo de basquete de 2025, com previsão de início em novembro. O Brasil está no Grupo C, junto com Venezuela, Colômbia e Chile.

Histórico de jogos do Brasil na AmeriCup

23 de agosto - primeira fase - Brasil 81 x 76 Uruguai

24 de agosto - primeira fase - Brasil 84 x 66 Bahamas 

26 de agosto - primeira fase - Brasil 78 x 90 Estados Unidos 

28 de agosto - quartas de final - Brasil 94 x 82 República Dominicana

30 de agosto - semifinal - Brasil 92 x 77 Estados Unidos

31 de agosto - final - Brasil 55 x 47 Argentina

