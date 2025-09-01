Brasil emitirá visto eletrônico gratuito para participantes da COP30

Entenda

Para solicitar o e-Visto, é necessário receber o aceite de participação na COP30, emitido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). A emissão é gratuita para todos que receberem a confirmação do credenciamento.

A recomendação é que o pedido seja feito assim que o aceite for recebido. O prazo máximo para fazer a solicitação é 10 de novembro, enquanto o tempo previsto entre a submissão do pedido e a emissão do documento é de dez dias úteis.

O e-Visto COP30 é válido até 31 de dezembro de 2025 e permite múltiplas entradas no país dentro do período. O documento deve ser apresentado na chegada ao país, em formato digital ou impresso. Menores de 18 anos devem solicitar o visto físico em consulado.