Assine UOL
Notícias

Brasil emitirá visto eletrônico gratuito para participantes da COP30

Entenda

Para solicitar o e-Visto, é necessário receber o aceite de participação na COP30, emitido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). A emissão é gratuita para todos que receberem a confirmação do credenciamento.

A recomendação é que o pedido seja feito assim que o aceite for recebido. O prazo máximo para fazer a solicitação é 10 de novembro, enquanto o tempo previsto entre a submissão do pedido e a emissão do documento é de dez dias úteis.

O e-Visto COP30 é válido até 31 de dezembro de 2025 e permite múltiplas entradas no país dentro do período. O documento deve ser apresentado na chegada ao país, em formato digital ou impresso. Menores de 18 anos devem solicitar o visto físico em consulado.

Confira o passo a passo para solicitar o e-Visto:

1. Confirme sua elegibilidade

  • Verifique se sua participação na COP30 foi aprovada pela UNFCCC;
  • Confirme se sua nacionalidade exige visto para o Brasil.

2. Acesse o Portal de Solicitação

  • Após aprovação pela UNFCCC, você receberá um e-mail com o link para o e-Visto;
  • Acesse o portal eletrônico por meio do link.

3. Prepare os documentos necessários

Continua após a publicidade
  • Foto estilo passaporte, fundo branco (padrão ICAO);
  • Cópia colorida do passaporte válido (ordinário, oficial/de serviço, laissez-passer ou diplomático);
  • Comprovante oficial de inscrição na COP30.

4. Preencha o formulário online

  • Preencha com informações completas e corretas;
  • Anexe todos os documentos exigidos.

5. Envie a solicitação

  • Revise todas as informações antes de enviar;
  • Submeta a solicitação no portal eletrônico.

6. Aguarde o processamento

Continua após a publicidade
  • Pode levar até dez dias úteis;
  • As notificações serão enviadas para o e-mail informado.

7. Receba seu e-Visto

  • Após a aprovação, o e-Visto será enviado eletronicamente;
  • Imprima ou salve no celular para apresentar na chegada.

8. Entrada no Brasil

  • Apresente o e-Visto e o passaporte na imigração;
  • Respeite o período e a validade do visto.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.