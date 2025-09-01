Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open

A dupla da tenista brasileira Luisa Stefani com a húngara Timea Babos cravou a terceira vitória seguida e vai disputar as quartas de final do US Open, em Nova York. Nesta segunda-feira (1º), após partida acirrada de quase 2h30, elas derrotam as chinesas Zhaoxuan Yang e Yifan Xu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. A parceria Brasil-Hungria volta a jogar nesta terça (2), em horário ainda indefinido. A dupla adversária conta com a canadense Gabriela Dabrowski - ex-parceira de Stefani, em 2021 - e a - e neozelandesa Erin Routliffe.

Stefani e Babos começaram bem e levaram o primeiro set sem sustos, mas depois cederam ao empate. A parceria chinesa chegou embalada ao confronto, pois na rodada anterior havia derrotado a dupla cabeça de chave 8, formada pela russa Alexandra Panova e a chinesa Hanyu Guo. Na terceira parcial, as chinesa ganhavam por 4 a 2, quando veio a reação da dupla Stefani e Babos. Elas emplacaram quatro games seguidos até selar a vitória no quarto match-point.

Notícias relacionadas:

"Estamos muito felizes com essa vaga nas quartas, as chinesas jogaram muito bem. A partida foi uma montanha-russa, perdemos o momento no segundo set, as coisas passaram a não dar tão certo, tivemos que ficar lá, nos segurar, gostei de como competimos no final em confiar uma na outra e achar uma maneira. Às vezes o tênis é achar a maneira e conseguimos. Estou orgulhosa de nós por essa vitória", comemorou Stefani, após a classificação.