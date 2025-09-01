Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra o Chile

A seleção brasileira iniciou, nesta segunda-feira (1) na Granja Comary, em Teresópolis, a preparação para o jogo contra o Chile. O confronto, que será realizado a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (4) no estádio do Maracanã, vale pela 17ª, e penúltima, rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Na atividade realizada nesta segunda, o técnico italiano Carlo Ancelotti não pôde contar com cinco jogadores, que ainda não se apresentaram: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli.

Além disso, Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino, que estiveram em ação no último domingo (31), não foram a campo e realizaram apenas atividades regenerativas.