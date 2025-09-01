Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de setembro de 2025

Depois de dois meses sem feriados nacionais, setembro de 2025 tem o Dia da Independência do Brasil, comemorado no dia 7. Porém, não deve ser uma data de "folga extra" para a maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores. Isso porque será no primeiro domingo do mês.

Para além das questões da vacância, o 7 de setembro serve para celebrar e também refletir sobre a história do país. Neste sentido, conteúdos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já relembraram a data que marca o momento em que o Brasil declarou sua separação de Portugal, em 1822. Em 2022, a Radioagência Nacional contou como a data foi escolhida. Em 2023 e 2024, matérias da Agência Brasil refletiram se, de fato, a data significou "independência". Já a TV Brasil já fez uma playlist sobre episódios que culminaram na data.