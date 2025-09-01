Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta segunda-feira (1º) a?sexta parcela?do programa Pé-de-Meia de 2025 aos participantes nascidos nos meses de novembro e dezembro.

Os beneficiados pelo programa são estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Na nova etapa, a Caixa Econômica Federal - banco responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC - aponta que, ao todo,