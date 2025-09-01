Policial penal que atirou em entregador é preso e afastado no Rio

Nas redes sociais, Valério manifestou agradecimento por correntes de solidariedade e pediu que pessoas parassem de hostilizar moradores do endereço, informando que o agressor morava de aluguel e deixou a moradia.

"O autor do disparo não é proprietário do apartamento que ocupava e a proprietária, mediante o ocorrido e também por conta da depredação de seu imóvel, solicitou a entrega do mesmo, que estava sob aluguel. O autor do disparo não reside mais no local", escreveu.

Repúdio

A Secretaria estadual de Administração Penitenciária informou que o agente penal teve a prisão mantida após audiência de custódia. Ele foi levado para o presídio Constantino Cokotós, em Niterói, no Grande Rio, unidade destinada a policiais presos.

Em nota, a secretaria informa que "repudia com veemência a conduta abominante atribuída ao servidor". Além do afastamento, foi aberto um processo administrativo disciplinar contra ele.

A secretária Maria Rosa Nebel manifestou solidariedade ao entregador.