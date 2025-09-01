Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar

Oportunidades

Cláudio quebrou um ciclo de gerações de agricultores e formou-se jornalista e pesquisador da Nacional da Amazônia, tendo reunido o maior acervo de conteúdo já transmitido pelas ondas curtas da rádio. "Eu saí, estudei, formei por causa dessa influência que a rádio desempenhou na minha vida", diz.

Influência que permanece alcançando gerações, como o público da apresentadora do programa do Nacional Jovem, Ediléia Martins. "Por mais que a gente tenha novas tecnologias, meios de comunicação melhores, aquele radinho de pilha continua sendo a companhia de muitos", diz.

Conexões

Uma relação com ribeirinhos, pescadores, indígenas, quilombolas, extrativistas e tantos ouvintes que têm os programas e músicas da Nacional da Amazônia a principal companhia em muitos momentos da vida. "Toda a minha conexão com o mundo e da minha família era feita através do rádio", diz a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.