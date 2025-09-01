Seis estados estão acima da média de inovação do país, mostra ranking

"Leve desconcentração"

Apesar da liderança de São Paulo, o INPI entende que a inovação no país apresenta "leve desconcentração", com sete estados diminuindo a distância para os paulistas: Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Paraíba, Alagoas, Piauí e Amapá.

Em 2015, a pontuação média das unidades federativas (UF) correspondia a 28% do desempenho de São Paulo. Em 2025, essa proporção subiu para 29%. Para o INPI, essa dinâmica indica "um leve, mas consistente, movimento de desconcentração das atividades inovadoras no país".

Santa Catarina e Paraná foram os destaques, ambos reduziram em seis pontos percentuais a distância em relação a São Paulo.