Com mais de 100 filmes, festival explora o universo fantástico

O longa Quando o Sangue Flui, de Cainã De Paulo e Pedro Valle, mistura vampiros e antropofagia, prática ritualística de comer carne humana. Outra obra de destaque é Consequências Paralelas, de Gabriel França e CD Vallada, o retrato de um grupo de amigos que descobre uma máquina do tempo resultando em causas fatais.

O festival também conta com diversos curtas-metragens divididos em 12 categorias. Algumas das categorias contemplam o horror, a ficção científica e a fantasia, outras evidenciam grupos, como filmes dirigidos por mulheres e com narrativas queer e diaspóricas africanas.

Segundo Eduardo Santana, o cinema fantástico brasileiro tem crescido exponencialmente nos últimos tempos. O gênero também se diferencia das produções internacionais, com elementos e signos nacionais, avalia.