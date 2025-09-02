Crime da 113 Sul: por 3 a 2, STJ anula condenação de Adriana Villela

Julgamento

No STJ, prevaleceu o entendimento do ministro Sebastião Reis Júnior. Para ele, houve cerceamento de defesa pela falta de acesso do advogado a depoimentos colhidos pela polícia e que imputaram a Adriana a autoria do assassinato.

Tais depoimentos foram apresentados somente no dia do julgamento do caso e, por isso, impediram uma preparação adequada da defesa, decidiu a maioria. Além de Reis Júnior, votaram nesse sentido o ministro Antônio Saldanha Palheiro e o desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.

"Os depoimentos extrajudiciais dos corréus foram determinantes para justificar a autoria do crime", destacou Reis Júnior, que votou em agosto.