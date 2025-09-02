Detentas de Bangu fazem motim por causa da qualidade da comida

Sete mulheres que cumprem pena no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, no Complexo Penitenciário de Gericinó, fizeram um motim, ateando fogo em colchões.

"O caso teve início a partir de reclamações sobre a situação da comida e foi controlada pelo Grupamento de Intervenção Tática", informou Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Não houve registro de feridos.

