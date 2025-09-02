Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro

Europa

O jornal britânico The Guardian também destacou a ineditismo do processo contra o ex-presidente da República.

"Pela primeira vez na história brasileira, figuras tão poderosas enfrentam a Justiça por tentarem derrubar a democracia do país", publicou o Guardian.

Além de lembrar que as pressões de Trump contra o julgamento "abalaram as relações EUA-Brasil", o jornal inglês também recordou que o Brasil sofreu uma dúzia de tentativas de golpe de Estado desde 1889 [ano da proclamação da República].

"A última tomada de poder bem-sucedida ocorreu em 1964, quando generais apoiados pelos EUA depuseram o então presidente, João Goulart, supostamente para frustrar uma ameaça comunista, inaugurando 21 anos de um regime militar brutal", escreveu o jornalista Tom Phillips.

Na França, o jornal Le Figaro, em parceria com a agência AFP, também francesa, lembrou que o julgamento ocorre apesar da pressão de Trump. "Seu julgamento está no centro de uma crise sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos", diz o jornal parisiense.