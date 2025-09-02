João Fonseca integra quinteto brasileiro convocado para Copa Davis

"O João que vem jogando muito bem em seu segundo ano como profissional no circuito, uma temporada com várias experiências e novas vivências. O Wild e o Pucinelli fizeram parte da equipe no último confronto diante da França e nessas condições, nesse tipo de piso, são jogadores que se adaptam bem. A dupla com o Marcelo e com o Rafa que estão jogando juntos há dois anos e vem de uma conquista importante em Winston-Salem [Estados Unidos], praticamente com as mesmas condições que iremos enfrentar diante dos gregos em um piso duro e quadra outdoor. Então estamos bastante confiantes, acreditamos muito que podemos voltar de Atenas com uma vitória e contamos com o apoio de toda a torcida brasileira", afirmou o treinador.

Brasil e Grécia se enfrentaram apenas uma vez na Copa Davis, lá se vão mais de seis décadas. Em 1963, dupla amarelinha formada por José Edison Mandarino e Ronald Barros derrotou os gregos Nikolaos Kalyvas e Nicky Kalogeropoulos por 3 jogos a 2.

Formato da competição

Estão previstas ao todo cinco partidas. No primeiro dia, 13 de setembro (um sábado), a partir das 11h (horário de Brasília), haverá duas partidas de simples em sequência. No domingo (14), às 10h, será disputado jogo de duplas e outro de simples. Se houver empate ao final dos quatro embates, ocorrerá mais uma partida de simples para definir a seleção vencedora.

Perfil dos convocados

João Fonseca - número 1 do Brasil, o carioca de 19 anos competirá pela quarta vez na carreira na Copa Davis. João iniciou a temporada de 2025 na 145º posição no ranking mundial e rapidamente começou a ascender. No final de fevereiro, o carioca entrou no top 100 após conquistar o ATP de Buenos Aires, seu primeiro título profissional. A partir daí, passou a ser convidado a disputar os principais torneios do circuito como o Masters 1000 e os Grand Slam. Em março foi campeão do Challenger de Phoenix e subiu mais 20 posições. Desde então, o brasileiro virou um expoente do tênis mundial e ocupa atualmente a 45ª posição.