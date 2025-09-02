Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula

Lula enumerou veículos de imprensa criados por Mino, como as revistas Veja e Carta Capital. "Veja no Brasil se tem alguém que chega perto do Mino Carta do ponto de vista de criar", destacou Lula.

O presidente lembrou da atitude de Mino quando o estampou na capa da Revista IstoÉ em 1978 - a primeira vez que Lula foi manchete principal de um grande veículo de imprensa, com o título Lula e os Trabalhadores do Brasil.

"Foi gentileza do Mino Carta ter a disposição, em um momento importante do recomeço da luta dos trabalhadores, em fazer uma capa na IstoÉ que me ajudou e me colocou no cenário brasileiro da imprensa", disse.

Indignação permanente

Também presente no velório, o jornalista Juca Kfouri lembrou de características marcantes de Mino, como a indignação permanente e o sangue latino. "Mino Carta era fundamentalmente uma pessoa permanentemente indignada. Às vezes, exageradamente indignada. Não tinha meio-termo com o Mino Carta. O sangue italiano subia com muita frequência".