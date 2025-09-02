Morre Mino Carta, fundador das revistas Veja e Carta Capital

? Lula (@LulaOficial) September 2, 2025

Redes sociais

Em entrevista recente ao jornalista Lira Neto no contexto da publicação do livro do Lira Memória do Jornalismo Brasileiro Contemporâneo, Mino Carta faz dura crítica à subordinação do jornalismo profissional à dinâmica das redes sociais controladas pelas big techs.

Para ele, a internet limitou o jornalismo e passou a pautar os jornais. "Em lugar de praticar um jornalismo realmente ativo, na busca corajosa pela verdade, a imprensa está sendo engolida e escravizada pelas novas mídias. Veja a tragédia do celular. Com ele, o homem emburrece, não progride".

Carta era um crítico do jornalismo empresarial, chamada de "grande mídia", e reconhecia que a independência editorial tinha preço.