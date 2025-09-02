Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro

O PGR frisou que tais planos incluíram ainda a operação denominada Copa 2022, que teria o objetivo de "eliminar" o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin.

"Essa etapa do golpe foi minuciosamente planejada, com descrição escrita de estágios e finalidades", apontou Gonet.

"Ao fim do processo, resta certo que houve um combinado de atos orientados a consumar um golpe de Estado que desnaturaria o Estado democrático de Direito em um dos seus elementos basilares - o respeito à escolha livre dos cidadãos do chefe do Executivo", insistiu o PGR.