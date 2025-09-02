PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) afirmou que o caso representa "retrocesso de civilidade" e uma perigosa escalada de intolerância contra o Judiciário.

"A AMB se solidariza com o ministro e reitera que não admite manifestações que ultrapassam o debate público e assumem contornos de intimidação. O Brasil precisa de diálogo, responsabilidade e civilidade para enfrentar seus desafios - e não de ameaças à magistratura", disse a associação.

A Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) também manifesta solidariedade ao ministro.

"A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias, fundamentos do Estado Democrático de Direito, não se confundem com permissões para agressões ou manifestações que incitem ao ódio e à violência, inclusive de natureza moral, contra qualquer cidadão", afirmou a entidade.

Em uma postagem nas redes sociais, Flávio Dino agradeceu o apoio recebido.

"Independentemente deste deplorável episódio de que fui vítima, o que importa é a afirmação de valores de boa educação, respeito ao próximo e busca da paz", disse.