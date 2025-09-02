Psicanalista Christian Dunker fala sobre saúde mental no DR Com Demori

O psicanalista Christian Dunker é o próximo convidado do programa DR Com Demori. Na conversa com o apresentador, Leandro Demori, o escritor reflete sobre o luto, a vida moderna e o impacto das redes sociais, especialmente entre os jovens. Dunker também comenta sobre o uso de medicamentos e a busca por performance social.

A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (2), na TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Notícias relacionadas:

Considerado um dos principais nomes da psicanálise brasileira, Christian Dunker é um sucesso na internet. Vencedor de dois prêmios Jabuti, o também escritor conquista a audiência com conteúdos profundos e reflexivos, mas apresentados de forma descontraída.