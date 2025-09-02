RJ: dobram atendimentos de crianças com sintomas de covid-19 nas UPAS

No mesmo período, as solicitações de leitos pediátricos subiram de 192 para 280.
"Desde o início do ano, temos observado um predomínio da variante Ômicron em todas as semanas epidemiológicas, com a detecção de diferentes subvariantes. Nesse cenário, é importante manter a caderneta de vacinação em dia", alertou a superintendente de Emergências em Saúde Pública do estado, Silvia Carvalho.
