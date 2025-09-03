Acidente com bondinho em Lisboa deixa 15 mortos

Nesta quarta-feira (3), um acidente com o Elevador da Glória, bondinho que circula pelas ruas de Lisboa, em Portugal, causou a morte de 15 pessoas. Em razão da tragédia, o governo português decretou um dia de luto nacional que será cumprido na quinta-feira.

Além dos 15 mortos, o descarrilhamento deixou 18 feridos, incluindo uma criança e uma gestante. O acidente ocorreu por volta das 18h local (14h, no horário de Brasília), na Calçada da Glória. As causas ainda estão sendo apuradas. O Ministério Público português informou que abriu um inquérito para investigar os motivos do acidente.

Gerido pela empresa municipal Carris, o Elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores, na região da Baixa, ao Bairro Alto. Com um percurso de cerca de 265 metros, o bondinho é muito procurado por turistas.