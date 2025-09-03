Ancelotti manterá Brasil com quatro atacantes em duelo contra o Chile

Ancelotti adiantou o posicionamento de alguns atacantes na armação das jogadas.

"O João Pedro pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã [quinta, 4 de setembro], vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também", disse o técnico. "O Estêvão tem muita qualidade e pode jogar também por dentro. Como estamos vendo nos treinos. Raphinha, Vinicius, Martinelli, também jogam muito bem por dentro. É o que pede o futebol moderno", concluiu.