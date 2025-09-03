BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0

Competitividade

De acordo com o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal, a iniciativa é uma das principais estratégias nacionais para "acelerar a digitalização das indústrias brasileiras".

O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, classifica o investimento como "fundamental para a competitividade da indústria nacional".

Os recursos disponibilizados fazem parte do programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa do governo federal para avanço da produtividade e competitividade das MPMEs.