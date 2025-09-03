Inep seleciona professores para elaborar e revisar o Encceja

Requisitos

Para se inscrever no BC-BNI, o docente deve ser servidor público concursado, ativo ou inativo, do ensino básico ou superior, nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal, e ter conhecimentos de informática e diploma de ensino superior.

Os candidatos não podem ser do quadro de servidores efetivos ou comissionados dos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e dos órgãos vinculados às duas pastas.

Documentos

A seleção inclui a análise documental dos candidatos. Para a comprovação da formação acadêmica, deverá ser inserido no sistema de cadastro o diploma, frente e verso, certificado ou declaração de conclusão de curso.