Itaipu anuncia nova lista de contemplados em edital social e ambiental

A Itaipu Binacional divulgou nesta quarta-feira (3) a segunda chamada do Edital 01/2024 do programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Foram selecionadas 330 entidades de 167 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, que devem receber R$ 83,3 milhões para execução de projetos sociais e ambientais.

A lista completa das organizações contempladas pode ser acessada aqui.

Na primeira chamada, divulgada em 30 de abril, já haviam sido beneficiadas 689 organizações, com quase R$ 222 milhões.A expectativa é beneficiar diretamente 560 mil pessoas.