Não há uma única prova que ligue Bolsonaro a golpe de 8/01, diz defesa

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante o segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que "não há uma única prova" da participação dele na trama golpista. Para o advogado Celso Vilardi, Bolsonaro foi "dragado" para os fatos investigados pela Polícia Federal. "O ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático de Direito".

"Um processo com base em uma delação e em uma minuta encontrada em um celular de uma pessoa que hoje é colaboradora da Justiça. Esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. A minuta e a colaboração. Daí em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e, depois, com a denúncia do Ministério Público é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos."

"Foi achada uma minuta do Punhal Verde e Amarelo, uma minuta ou planilha de uma Operação Luneta e, como todos nós sabemos, ocorreu o trágico episódio de 8 de janeiro", disse.