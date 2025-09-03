Venezuela acusa EUA de terem usado IA em vídeo sobre ataque a barco

O relatório técnico aponta que a explosão do barco se assemelha mais a uma "animação simplificada, quase de desenho animado, do que a uma representação realista". Além disso, indica a presença de "artefatos de movimento", uma "falta de detalhamento realista" e um comportamento da água que parece "muito estilizado e pouco natural".



O vídeo, utilizado como suposta prova do ataque de militares norte-americanos a um navio que, segundo Rubio, transportava drogas a partir da Venezuela, continha elementos como o texto "SEM CLASSIFICAÇÃO" e uma marca d'água de origem desconhecida, que a análise técnica também identifica como comuns em conteúdos gerados por IA.



A acusação de Caracas situa o incidente no centro de um debate global crescente: a proliferação de deepfakes e seu potencial para desestabilizar relações internacionais e serem usados como casus belli (ato ou evento para justificar a declaração de uma guerra).

Se as afirmações venezuelanas forem verdadeiras, marcaria um precedente extremamente perigoso em que provas fabricadas poderiam ser utilizadas para justificar ações militares ou sanções econômicas, informou a Telesur.



Até o momento, o Departamento de Estado dos EUA não se pronunciou oficialmente para confirmar a autenticidade do vídeo ou rebater as acusações de falsificação, conforme a Telesur.

Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que as forças americanas dispararam contra um "barco que transportava droga" e tinha saído da Venezuela.

"Literalmente destruímos um barco, um barco que transportava drogas, muita droga. E vocês verão e lerão sobre isso. Aconteceu há alguns momentos", afirmou o presidente à imprensa durante um pronunciamento no Salão Oval, antes de acrescentar que "estas [drogas] provêm da Venezuela".

Porém, Donald Trump não deu mais detalhes sobre uma suposta operação militar nas costas do país sul-americano, onde a Marinha dos Estados Unidos posicionou vários navios de guerra.