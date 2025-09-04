Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames

O Exército pediu nessa quarta-feira (3) autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o general Braga Netto realize exames fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde o militar está preso.

O pedido foi feito após o general quebrar a coroa de um dente e receber atendimento de forma emergencial dentro da instalação militar.

Notícias relacionadas:

De acordo com a corporação, o general necessita de uma radiografia no dente danificado.