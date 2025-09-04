Brasil Esporte: revista eletrônica da TV Brasil estreia no domingo

A TV Brasil lança sua nova revista eletrônica esportiva com exibição semanal a partir deste domingo (7), ao vivo, às 20h30. Com formato dinâmico e uma hora de duração, o programa Brasil Esporte combina debates e notícias com foco na busca por um estilo de vida saudável.

Apresentado por Maurício Costa e Marília Arrigoni, que se revezam no comando de cada edição, o dominical inclui quadros temáticos, resenhas e reportagens. A atração também tem um olhar diferenciado para a atividade física ao valorizar temas sobre saúde e bem-estar.

Ao mesclar análise, informação e opinião, o Brasil Esporte busca oferecer conteúdo de qualidade que inspire e motive o público a se engajar em práticas esportivas no cotidiano, além de informar e entreter com pautas relevantes.