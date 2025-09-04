Clube do Samba é Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio

"Temos como base nosso projeto sociocultural que atende, gratuitamente, crianças e adolescentes, com aulas de canto, cavaquinho, teatro, violão, percussão e capoeira. Todos os nossos projetos, eventos e ações abrem espaço e apresentam novos talentos da música", diz o site.

Em janeiro de 2025, o Clube do Samba já tinha sido reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Município do Rio de Janeiro.

"Agora, com a sanção da nova lei, esse reconhecimento ganha força em âmbito estadual, ampliando a proteção institucional e fortalecendo a possibilidade de políticas públicas voltadas para a preservação e promoção do espaço", diz nota do governo do estado.

O governador Cláudio Castro afirmou que a declaração do Clube do Samba como patrimônio imaterial do estado, reforça o compromisso do estado com as raízes culturais que moldaram a identidade do Rio.