Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores Feminina

Forma de disputa

A Fase Preliminar da Libertadores Feminina é dividida em quatro grupos de quatro equipes cada, com o primeiro e o segundo colocados de cada chave avançando para as quartas de final. A partir daí, a competição seguirá em frente em formato eliminatório.

Os estádios designados para o torneio continental são o Nuevo Francisco Urbano, localizado em Morón, e o Florencio Sola, na localidade de Banfield, ambos na província de Buenos Aires.