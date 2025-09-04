Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Os veículos pesados (caminhões, ônibus, reboques) tiveram queda de 15,9% em relação a agosto de 2024 e 9,9%, em comparação a julho deste ano .

O total de vendas financiadas de veículos no país chegou a 622 mil unidades no mês, o que representa queda de 1,5% na comparação com agosto de 2024 e de 2,7% em relação a julho de 2025.

No acumulado do ano, os financiamentos já atingiram a marca de 4,669 milhões de unidades, com ligeira queda em relação ao ano passado (0,4%).

No mês de agosto, foram 29,6 mil veículos financiados vendidos por dia útil, melhor média do ano.

"Esse desempenho mostra que o mercado continua aquecido, superando inclusive o excelente resultado registrado no ano anterior", afirmou Daniel Takatohi, Superintendente de Produtos de Financiamentos na B3.

A B3 gerencia o Sistema Nacional de Gravames, base de dados que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos, como garantia em operações de crédito no país.