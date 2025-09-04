Fotógrafo da Agência Brasil é destaque em prêmio internacional

O fotógrafo da Agência Brasil Marcelo Camargo recebeu menção honrosa no prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa (IAPA, na sigla em inglês) pela série "Ancestral Firefighters", que retrata o trabalho de brigadistas da comunidade quilombola Kalunga no combate ao fogo no Pantanal, em 2024.

O prêmio Excelência no Jornalismo 2025 tem 12 categorias com 24 menções honrosas. Segundo a IAPA, esses prêmios destacam a diversidade e o rigor do melhor jornalismo das Américas e da Espanha.