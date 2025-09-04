Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU

A portaria do MGI nº 7.455/2025 autoriza a nomeação de 855 auditores-fiscais do trabalho para o quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego.

A portaria 7.456/2025 autoriza a nomeação de 461 aprovados para cargos diretamente vinculados à modernização do Estado brasileiro, sendo 182 analistas em tecnologia da informação e 279 analistas de infraestrutura.

Direitos dos trabalhadores

Os 855 auditores-fiscais do trabalho vão atuar para garantir o cumprimento da legislação trabalhista, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a promoção de condições dignas de trabalho em todo o país.

As inspeções do Ministério do Trabalho e Emprego envolvem ações de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e às irregularidades trabalhistas, além de fortalecer a política de segurança e saúde no trabalho.

Transformação digital do Estado

Lotados no quadro do Ministério da Gestão, os novos 182 analistas em tecnologia da informação e os 279 analistas de infraestrutura reforçam apoio à agenda de transformação digital do Estado com, inovação em serviços e fortalecimento da infraestrutura pública..