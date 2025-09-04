Inep disponibiliza cadernos de provas do Enade Licenciaturas de 2024

A prova de Formação Geral Docente de 2024 foi composta por dez questões, todas de múltipla escolha. Já o componente específico de cada curso de licenciatura teve outras dez questões, de múltipla escolha.

PND

A Prova Nacional Docente, também chamada de CNU dos Professores, é voltada a estudantes habilitados e devidamente inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025.

Também se inscreveram na PND as pessoas com formação em cursos de licenciatura que têm interesse em participar de concursos ou processos seletivos promovidos por estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios que adotem o resultado da avaliação como etapa de admissão de docentes no magistério público local.

Enade Licenciaturas

O Enade Licenciaturas avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de formação de professores em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares e ao desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação geral e profissional.