Programação do Dia da Amazônia mobiliza para COP30

Manaus (AM)

O Festival Grito Rua, no Formigueiro Skate Park, no Parque da Juventude Ajuricaba, bairro São José Operário, das 16h às 23h, reunirá DJs, batalhas de rima, intervenções artísticas, campeonato de skate, feira criativa de empreendedores locais e espaço kids, oferecendo uma programação diversa e acessível para toda a família. O evento é uma iniciativa da Associação Intercultural de Hip-Hop Urbanos da Amazônia - AIHHUAM, em parceria com o coletivo Orígenas. Mais do que entretenimento, o Grito Rua é um chamado à ocupação dos espaços públicos e à valorização da cultura como instrumento de transformação social e ambiental.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) promove o 31° Grito dos Excluídos e Excluídas 2025, com concentração na Rotatória Novo Aleixo, Alameda Alphaville, às 15h.

São Paulo (SP)

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) fará o "Sextou em Defesa da Amazônia e da Soberania", com concentração no Teatro Municipal no Centro, às 16h.