Seis pessoas morrem em operação contra o Terceiro Comando Puro no Rio

Uma operação conjunta das polícias civil e militar na Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio, resultou na morte de seis criminosos, além da prisão de dois homens, que tentavam roubar um ônibus urbano para atravessar na pista, na entrada da comunidade para dificultar a ação das forças de segurança do estado.

Ao todo, seis ônibus e dois caminhões foram roubados por criminosos e atravessados nas principais ruas de acesso à Vila Aliança. Os criminosos também fecharam as entradas da comunidade com barricadas e atearam fogo em pneus em vários pontos da Vila Aliança. Dois helicópteros das forças de segurança foram usados na ação para dar apoio as equipes de terra.

A ação começou por volta das 9h da manhã, depois que as subsecretaria de inteligência das duas instituições confirmaram a presença dos traficantes Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, e José Rodrigues Gonçalves Silva, o Sabão, ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) estavam na comunidade. As duas lideranças não foram localizadas.