Terminam dia 10 as inscrições para 58 vagas temporárias do IBGE

Inscrições

Candidatos autodeclarados pretos e pardos e pessoas com deficiência (PCD) podem concorrer em reserva de vagas, conforme a legislação brasileira.

As inscrições deverão ser feitas apenas de forma presencial, em um posto de inscrição vinculado à vaga, conforme os endereços apontados no edital, para mais de uma localidade, entre as listadas.

No ato de inscrição, deve ser entregue apenas o formulário, disponível no edital, devidamente preenchido e assinado.

Os candidatos com deficiência devem entregar, junto com o formulário de inscrição, o laudo médico que ateste a condição relatada.

Requisitos

O pré-requisito para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento é o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos, na data de contratação, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.