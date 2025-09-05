Brasil joga bem no Maracanã e derrota Chile pelas Eliminatórias

? CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

A partir daí os mais de 57 mil torcedores presentes no estádio do Maracanã passaram a incentivar ainda mais a seleção, que voltou a mandar no confronto e chegou ao terceiro aos 30 minutos. Luiz Henrique (que mostrou que merece mais minutos na seleção) voltou a fazer uma grande jogada individual, desta vez pela direita, e bateu forte para a bola explodir no travessão. O volante Bruno Guimarães teve apenas o trabalho de escorar para deixar o seu.

Próximo compromisso

O Brasil volta a entrar em ação na próxima terça-feira (9), quando mede forças com a Bolívia, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.