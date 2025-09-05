Cinéfilos exaltam Silvio Tendler: "absolutamente fundamental"

A morte do cineasta, historiador e professor Silvio Tendler, aos 75 anos, nesta sexta-feira (5), comoveu colegas de profissão e ex-alunos. Jorge Ferreira, professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense (UFF) e autor do livro João Goulart: uma biografia (2015), se recorda de quando assistiu ao documentário Jango em 1984, "no último ano da ditadura militar e no embalo da campanha da Diretas-Já."

"Entrar em um cinema para assistir ao documentário sobre o governo Goulart, 20 anos após o golpe de Estado que o depôs da Presidência da República, era um ato político, um protesto contra a ditadura militar. Silvio Tendler montou o documentário com emoção. Seu objetivo era informar, mas também emocionar. E conseguiu", recorda.

O filme teve 1 milhão de espectadores. Em entrevista à, Jorge Ferreira recorda-se do impacto. "Eu assisti ao filme, com o cinema lotado, e presenciei pessoas chorando e outas com os olhos vermelhos. Eu mesmo me emocionei com a cena de um avião partindo com Jango para o exílio, ouvindo Milton Nascimento cantando Coração de Estudante. Silvio Tendler certamente não imaginou que o filme Jango seria um sucesso de público, muito menos que se tornaria uma obra da maior relevância na cinegrafia brasileira."