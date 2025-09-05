CNU 2025 em contagem regressiva: falta um mês para primeira prova

O documento ainda trará dados como o número de inscrição, as datas e os horários de aplicação das provas, além da informação sobre a opção do uso do nome social e se o atendimento especializado foi concedido após solicitação no ato de inscrição.

O edital do processo seletivo avisa que é responsabilidade exclusiva do candidato verificar as informações contidas neste documento.

O cartão de confirmação de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou quando solicitado.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal. As vagas são para cargos distintos da primeira edição do CNU.

O processo seletivo de ingresso no serviço público também reservou 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.