"Manipulação eleitoral" ganha força nos EUA com pressão de Trump

"Eles podem traçar a linha do distrito [dividindo] os centros das cidades, onde há maior parcela de pretos e negros ou outras pessoas mais liberais, e estender esse distrito até o campo, colocando a maioria de republicanos", disse.

Ao contrário do Brasil, onde a eleição para a Câmara é pelo modelo proporcional, nos Estados Unidos, ela é distrital. Para se eleger, o candidato tem que receber a maioria dos votos em determinado distrito, não podendo, por exemplo, receber votos de outros distritos no mesmo estado.

Como em cada distrito há uma eleição majoritária entre candidatos específicos, a minoria de eleitores de um distrito não elege representantes nem tem seus votos considerados em outros distritos.

As propostas de manipulação eleitoral por meio das fronteiras dos distritos buscam, então, desenhar áreas em que a maioria seja favorável a determinada visão política.

No exemplo usado por Green, ao traçar a linha de divisão do distrito em uma área de maioria negra e urbana, o redesenho divide essa população em dois distritos diferentes, onde passa a ser minoria diante de populações brancas e rurais que foram incluídas na mesma área, mesmo estando distantes.

"O sistema americano não é nada democrático. O sistema brasileiro é mais democrático. E o discurso americano de maior democracia é papo furado", finalizou o professor Green.