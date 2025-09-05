Poupança tem retirada líquida de R$ 7,6 bilhões em agosto

Entre as razões para os saques está a manutenção da Selic - a taxa básica de juros - em alta, o que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho.

Em julho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC interrompeu o ciclo de aumento de juros após sete altas seguidas na Selic.

A autoridade monetária informou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos em 15% ao ano, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário.