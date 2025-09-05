Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Documentação

Entre os documentos que precisam ser entregues pelo estudante estão os de identificação com foto e CPF e dos membros do grupo familiar; comprovantes recentes de renda que atestem a renda bruta mensal de todos os membros da família; comprovante de residência em nome do estudante ou de um dos membros da família; certificado de conclusão do ensino médio que atenda aos requisitos do ProUni, como ter feito o ensino médio em escola pública.

Para quem estudou em escola particular como bolsista é necessária uma declaração da escola que comprove a condição.

Obrigações da faculdade

A faculdade particular deverá emitir formulário de comprovação de entrega da documentação, no momento em que a recebe.