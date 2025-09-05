Saiba como assistir obras de Silvio Tendler pelo TV Brasil Play

"Silvio Tendler é um nome incontornável na história do documentário brasileiro. Cineasta e ativista, sempre lutou pela democracia brasileira. Nesta medida, a TV Brasil, cuja missão é fomentar o senso crítico, não poderia deixar de ter obras dele. Obras estas que nos honram muito programar e exibir", afirma a diretora de Programação e Conteúdo da EBC, Antonia Pellegrino.

Tendler também produziu filmes sobre intelectuais, pesquisadores e artistas brasileiros como Josué de Castro - Cidadão do Mundo (1994), Milton Santos - Pensador do Brasil (2001); Glauber o Filme, Labirinto do Brasil (2003).

O aplicativo on demand da TV Brasil, o TV Brasil Play, disponibiliza algumas produções de Tendler para o grande público interessado em conhecer sua obra.

O TV Brasil Play é gratuito - sem cobrança de mensalidade ou cadastro - e está disponível para download nas principais lojas de aplicativo.

>> Confira:

Era das Utopias: dividida em episódios que discutem a utopia socialista, a utopia capitalista e as novas utopias, a série aborda os sonhos que pautaram diversas gerações e também a crise do progresso, da modernidade, da razão e da democracia.