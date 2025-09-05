TV Brasil exibe no domingo 1º jogo da final do Brasileirão feminino

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, pelo site ou aplicativo gratuito para Android e iOS.

Assista também pela WebTV.