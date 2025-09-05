Veículos da EBC transmitem Desfile Cívico-Militar do 7 de setembro

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepara transmissão e cobertura especiais do Dia da Independência, neste domingo, 7 de setembro. O tradicional Desfile Cívico-Militar de Brasília (DF) ganha espaço nos veículos da instituição, levando aos lares de milhões de brasileiros imagens, informações e análises sobre a data. O tema das celebrações deste ano é 'Brasil Soberano'. O início do Desfile na capital federal está previsto para as 9 horas.

O diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum, destaca a relevância da iniciativa: "Para a EBC, o 7 de Setembro equivale a uma Copa do Mundo. É um momento de mobilização total, em que tradição, expertise, carinho e vontade se unem para entregar uma cobertura à altura da celebração da nossa soberania".

Notícias relacionadas:

Basbaum lembra que a empresa reforça o papel essencial da comunicação pública na valorização da identidade nacional, alinhando-se ao tema do evento, 'Brasil Soberano'.