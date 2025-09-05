Youtuber é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores

Leão, que tem mais de 940 mil inscritos em seu canal no Youtube, já estava suspenso das aulas desde o ano passado, enquanto respondia ao processo administrativo.

Em abril deste ano, ele e outros militantes de direita chegaram a convocar um ato na UnB que estimulava violência contra estudantes da instituição. Os vídeos gravados em sala de aula eram postados em seu canal.

Em vídeo postado em seu canal com trecho de um audiência sobre seu processo disciplinar, Wilker Leão escreveu, na descrição da postagem, que estava cursando História "justamente por ser um dos cursos que a esquerda mais dominou com suas narrativas ideológicas e doutrinárias. Combater isso é o meu principal objetivo dentro da universidade federal".

A reportagem da Agência Brasil tenta contato com Wilker Leão, para obter uma posição sobre a expulsão da UnB. O espaço segue aberto.